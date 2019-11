Test zeigt: Zahlreiche Faschingskostüme weisen Mängel auf

Bei einer Überprüfung von Faschingskostümen in ganz Österreich gab es einiges zu beanstanden.

Bei einer Überprüfung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) von 43 Faschingskostümen in ganz Österreich sind gleich 23 Produkte beanstandet worden. Bei neun Proben wurden Sicherheitsmängel gefunden, wie es in dem Endbericht heißt, den die AGES am Montag via Twitter veröffentlichte.