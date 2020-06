Test zeigt: Gute E-Mopeds haben ihren Preis

Der ÖAMTC hat mehrere E-Mopeds unter die Lupe genommen. Dabei hat sich gezeigt, dass gute E-Mopeds ihren Preis haben.

Gute E-Mopeds haben ihren Preis: Bei einem Test des ÖAMTC belegten die drei teuersten Modelle die vordersten Plätze. "Auch wenn es in der Bewertung nicht für ein 'Sehr gut' gereicht hat, so kommen sie diesem mitunter schon recht nahe", so ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.