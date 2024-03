Terroranschlag in Wien: Prozess gegen Mittäter verschoben

Verteidiger "dachte, der Prozess sei erst am Donnerstag"

Gleich zu Beginn sorgte der Umstand, dass der Verteidiger eines der Dreien nicht anwesend war, am Wiener Straflandesgericht für Irritation. Der Richter konnte ihn telefonisch erreichen, der Verfahrenshelfer gab bekannt, er "dachte, der Prozess sei erst am Donnerstag". Mit gut 40-minütiger Verspätung schlug er letztlich doch im Großen Schwurgerichtssaal auf.

Stattfinden soll die Verhandlung nun am Donnerstag, den 7. März. Dieser Termin war schon länger als zweiter Verhandlungstag geplant, was wohl zur Verwirrung des Verteidigers geführt hatte. Als zweiten Termin fasst das Gericht den 24. April ins Auge, ein Urteil ist aber schon am Donnerstag möglich. "Ich vermag den Aufwand noch nicht einzuschätzen", so der Richter.