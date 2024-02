Terror und Migration: Grenzkontrollen werden wohl noch länger bleiben

Aus Sicherheitsgründen rechnet Innenminister Gerhard Karner derzeit nicht mit der baldigen Aufhebung der stationären Grenzkontrollen.

Karner rechnet mit Verlängerung der Grenzkontrollen

Es sei "offenkundig, dass es andere europäische Länder gibt, die sich nicht an geltendes EU-Recht halten", kritisierte Herrmann. So seien derzeit zwei Drittel aller Asylwerber, die in Deutschland ankommen, zuvor nicht in anderen EU-Ländern registriert worden. Laut Dublin-Abkommen sind die Erstankunftsländer an den EU-Außengrenzen für die Registrierung der Geflüchteten zuständig. "Bis auf weiteres" könne man auf Grenzkontrollen nicht verzichten - so lange, bis ein "wirksamer Zustand der Schengen-Außengrenzen" wiederhergestellt ist, sagte Herrmann.