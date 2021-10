Tennis: Zverev schafft Halbfinal-Einzug bei Erste Bank Open in Wien

Carlos Alcaraz wird im Halbfinale der mit 2,09 Millionen Euro dotierten Erste Bank Open gegen Alexander Zverev antreten. Der 18-Jährige Spanier schlug am Freitag Matteo Berrettini mit 6:1,6:7(2),7:6(5), Zverev bezwang den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:4,3:6,6:3.

Gegen seinen nächsten Gegner ist Carlos Alcaraz Außenseiter, denn Olympiasieger Alexander Zverev ist nach dem Aus des topgesetzten Stefanos Tsitsipas und Berrettinis der am höchsten gesetzte verbliebene Spieler - und ebenfalls in starker Form. Im insgesamt fünften Duell mit dem drei Jahre jüngeren Auger-Aliassime revanchierte sich der 24-jährige Hamburger für die jüngst im Wimbledon-Achtelfinale erlittene Fünf-Satz-Niederlage. Er führt im Head-to-Head nun mit 4:1. Die Entscheidung fiel im umkämpften, rund 16 Minuten dauernden sechsten Game des dritten Satzes, als Zverev letztlich seinen sechsten Breakball zum 4:2 nutzen konnte.

Vor dem nächsten Duell mit Alcaraz, den er in der ersten Acapulco-Runde dieses Jahr noch mit 6:3,6:1 vom Platz geschossen hatte, ist Zverev gewarnt. "Er hat sich seither extrem verbessert. Er hat das Viertelfinale der US Open erreicht und spielt das beste Tennis seines Lebens. Er wird sich noch enorm verbessern. Als ich noch so jung war, vor gefühlt sehr, sehr langer Zeit, da hat man keinen Druck." Und dies sehe man Alcaraz an. "Ich habe gesagt, 2023 wird er in den Top Ten stehen - vielleicht wird es auch noch schneller gehen."