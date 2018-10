Tennis: Promis schwitzen beim RADO ProAm-Turnier

Das RADO ProAm-Turnier ist auch heuer wieder fixer Bestandteil der Erste Bank Open 500 in Wien. Tennisgrößen treffen dabei auf Promis.

Wenn nicht nur die Arm- und Bein-, sondern auch die Lachmuskeln beim Tennis aktiviert werden, dann ist wieder RADO ProAm-Turnier. Im Rahmen des Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle kommen am Sonntag, 21. Oktober wieder ehemalige Tennisprofis und Prominente im Colony Club zusammen. Was für die Profis eher ein leichtes Aufwärmen ist, lässt die Promis schon ordentlich schnaufen.