Tempo 30 in Gemeinden: Beschluss steht, aber Opposition skeptisch

Am Mittwoch kam es im Nationalrat zu Diskussionen zum Thema Tempo 30, vor allem die Opposition zeigte sich skeptisch. Ab 1. Juli soll die Geschwindigkeitsbegrenzung in Schutzzonen einfacher ermöglicht werden.

Die Gemeinden können künftig einfacher Tempo 30 verhängen. Das sieht ein Beschluss vor, der Mittwochnachmittag vom Nationalrat gefällt wurde. Gemäß Gesetzestext kann die Behörde in Ortsgebieten in Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis wie z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern oder Senioreneinrichtungen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit verringern, sofern die Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Fußgängern oder Radfahrern geeignet ist.

Einfacheres Verhängen von Tempo 30 in Gemeinden

Der SPÖ ging die Bestimmung zu wenig weit. Verkehrssprecher Alois Stöger glaubt, dass letztlich alles gleich bleiben werde. Ähnliche Befürchtungen äußerten auch die NEOS. Dennoch sah Verkehrssprecher Johannes Margreiter ein Paket, das die Verkehrssicherheit heben werde, weshalb seine Fraktion im Gegensatz zu den Sozialdemokraten zustimmte. Die Freiheitlichen haben grundsätzlichere Bedenken. Deren Verkehrssprecher Gerhard Deimek befürchtet, dass mit dem Beschluss der erste Schritt gesetzt werde, flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Außerdem fehlt ihm wie Stöger eine genauere Definition, wo die Geschwindigkeit beschränkt werden kann. So könnte das ein Bürgermeister auch vor seiner Privateinfahrt machen.

Die Koalition war hingegen zufrieden. Grünen-Verkehrssprecher Hermann Weratschnig sah einen aktiven Beitrag für ein respektvolles Miteinander. Immerhin ereigneten sich auch zwei Drittel der täglichen Verkehrsunfälle im Ortsgebiet. VP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger sprach dann auch von einem guten Schritt für mehr Verkehrssicherheit in dem Land. Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht eine der wirksamsten Maßnahmen, um die Zahl der Unfälle, den Dreck in der Luft und den Verkehrslärm zu reduzieren.

Übertragung der Verantwortung für Radarkontrollen

In Zukunft sollen die Länder auch alle anderen Gemeinden dazu ermächtigen können. "Voraussetzung dafür ist eine Übertragungsverordnung des jeweiligen Landes. Diese kann sobald die Novelle in Kraft tritt (1. Juli) erlassen werden", so das Ministerium.