Telekom-Chef zu 5G-Auktion: "Sehr froh über das Ergebnis"

Telekom-Chef Thomas Arnoldner ist mit der beendeten 5G-Auktion zufrieden. Anders als in anderen Ländern waren die Summen gering, die Unternehmen werden aber zum Netzausbau verpflichtet.

Der Chef der Telekom Austria, Thomas Arnoldner, ist mit dem Ergebnis der Mitte September beendeten 5G-Auktion zufrieden. "Wir sind sehr froh über das Ergebnis", so Arnoldner am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Man habe eine "ideale Ausstattung" bekommen und das bereits vorhandene Spektrum nicht nur behalten, sondern auch ausbauen können. Auch die Herangehensweise an die Auktion in Österreich befürwortet der Telekom-Chef.