Telekom-Austria: Konzernchef gegen Handyverbot an Schulen

Der neue Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner spricht sich gegen Handyverbote in Schulen in Österreich aus. In Frankreich ist zum neuen Schuljahr ein Gesetz in Kraft getreten, das die Nutzung von Mobiltelefonen in Volks- und Mittelschulen verbietet.