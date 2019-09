Teilnehmerrekord: 6. Vienna Charity Run im Wiener Türkenschanzpark

Am Sonntag ging der 6. Vienna Charity Run im Wiener Türkenschanzpark über die Bühne. Insgesamt waren 1850 Teilnehmer dabei

Der 6. Vienna Charity Run hat am 15. September im Wiener Türkenschanzpark stattgefunden. Mit 1850 Teilnehmer konnte ein neuer Rekord erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren 200 Teilnehmer mehr dabei. In den nächsten Tagen wird die genaue Spendensumme bekanntgeben. Sie wird aber auch dieses Jahr wieder über 25.000 Euro lieben.

Vienna Charity Run zu 100 Prozent ehrenamtlich

Traditionell wurde der Lauf um 9 Uhr gestartet. Bis 15 Uhr konnte jederzeit gestartet und jederzeit beendet werden. Das Motto lautete "Move to change". Jeder Teilnehmer konnte einzeln oder im Team beliebig viele Runden zu je 1,5 Kilometer entweder laufend, walkend oder gehend zurücklegen. Der Erlös der Veranstaltung kommt auch dieses Jahr dem Kinderhospiz Sterntalerhof zugute, die schwer- und sterbenskranken Kindern und ihren Familien in ihren schwierigen Lebenssituationen weiterhelfen.

Vienna Charity Run: Die größten Spender

Das größte Spendenteam stellte, wie auch schon in den letzten vier Jahren Karim El-Sayed - For your personal Fitness, dieses Mal gemeinsam mit dem WEMOVE Runninstore, die als Preis pro absolvierter Runde eine der beliebten Niemetz Schwedenbomben bekommen haben. Bei beiden Teams traten jeweils 46 Teilnehmer an den Start. Mit 41 Runden erzielte Diana Dzaviza die meisten Runden. Bei den Herren erzielte Arvin Lehner mit 40 Runden die höchste Anzahl.