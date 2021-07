Teenies gingen in Wiener Bezirken auf Raubzüge

Die Wiener Polizei konnte eine Raubserie aufklären. Zehn Burschen und ein Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren sollen bei mindestens fünf Raubüberfällen Bargeld, Handys und sonstige Wertgegenstände im Wert von 5.000 Euro erbeutet haben.

Als Motiv für die Überfälle gaben die Jugendlichen unter anderem "sich in der Gruppe stark fühlen" an.

Raubserie in Wien geklärt: Elf Jugendliche unter Verdacht

Die Opfer waren zumeist gleichaltrige Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren und sollen in den meistens zufällig ausgewählt worden sein. Die Überfälle fanden in der Inneren Stadt, Favoriten und Meidling auf offener Straße statt. Den Opfern sollen Faustschläge und Tritte verpasst worden sein, in einigen Fällen sollen sie auch mit einem Messer bedroht worden sein.