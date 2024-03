Teenie-Lenker unter Drogen schrottete gestohlenen Pkw

Drei Teenager sind Montagnachmittag in Ulrichsberg in Oberösterreich festgenommen worden, nachdem sie mit einem fremden Wagen eine Spritztour unternommen und damit einen Unfall gebaut hatten.

Jugendliche bauten in OÖ Unfall mit gestohlenem Wagen

Am Nachmittag berichtete ein Zeuge in Ulrichsberg von einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und hatte sich das Kennzeichen des Unfallwagens notiert. So stellten die Beamten fest, dass es sich um das im Innviertel als gestohlen gemeldete Kfz handelte - wobei der Schlüssel in dem unversperrten Pkw gewesen war.