Teenie bastelte sich Kennzeichen für Moped: Anzeige

Ohne Lenkerberechtigung und mit einem gebastelten Kennzeichen ist ein 14 Jahre alter Mopedfahrer am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Haslau-Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha erwischt worden.

Der Jugendliche hatte das Zweirad Polizeiangaben zufolge über einen Feldweg gesteuert. Angezeigt wird der Einheimische der Bezirkshauptmannschaft und - wegen Verdachts der Urkundenfälschung - der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Mopedlenker ohne Schein und mit gebasteltem Kennzeichen ertappt

Als Kennzeichen diente dem 14-Jährigen ein selbst hergestelltes Blech, das dem Original in Form und Farbe ähnelte. Mit Lack war auf die Plakette eine erfundene Nummer gemalt worden.