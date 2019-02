Teenie-Bande wegen Seriendiebstahls in Wien angezeigt

Die Polizei Wien konnte ein jugendliches Quartett ausforschen, das in mehreren Wiener Bezirken Handtaschendiebstähle verübte.

Am 28. Jänner 2019 veröffentlichte die Wiener Polizei Fotos mehrerer Burschen, die im Verdacht stehen, am 14. Jänner einer 71-jährigen Frau in der Sollingergasse in Wien-Döbling die Handtasche geraubt und anschließend mit ihrer Bankomatkarte Zahlungen getätigt zu haben.