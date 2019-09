Teenie-Bande schlug 22-Jährigen nieder: Festnahmen in Wien

Bereits im Juli attackierten mehrere Jugendliche einen 22-Jährigen und raubten ihn aus. Nun konnte die Polizei die Täter ausforschen.

22-Jähriger mehrmals zusammengeschlagen und beraubt

Wiener Polizei konnte Täter ausforschen und festnehmen

Die erste Festnahme erfolgte am 26. Juli, die letzte am Montag. Hier wurde ein 17-jähriger Österreicher in einer Wohnung im Bezirk Tulln gefasst. Zwei Mädchen im Alter von drei und vier Jahren, die ebenfalls in der Unterkunft waren, wurden dem Jugendamt übergeben. In einer Wohnung in Ottakring, in der sich der 17-Jährige auch aufgehalten haben soll, wurde ebenso eine Hausdurchsuchung durchgeführt.