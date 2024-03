Teenager stach in Steiermark mit Messer auf Vater ein

Ein 18-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag seinem Vater in Feldbach (Steiermark) bei einem Streit mehrere Messerstiche verpasst. Dieser wurde schwer verletzt. Die Mutter (38) ging dazwischen und erlitt dabei ebenfalls Verletzungen an den Händen. Der betrunkene Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Der Vater wurde vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach gebracht, hieß es am Freitag in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Mehrfach zugestochen

Der alkoholisierte, junge Ukrainer war kurz vor Mitternacht mit seiner Freundin nach Hause in die Wohnung seiner Eltern gekommen. Dort geriet er dann mit seinem 39-jährigen Vater in Streit. Plötzlich zückte der 18-Jährige ein Taschenmesser und stach mehrfach zu. Als auch die Mutter verletzt wurde, alarmierte sie ihre Unterkunftgeberin, die schließlich die Rettungskette in Gang setzte. Während der Vater ins Spital gebracht wurde, versorgten die Sanitäter die Mutter in der Wohnung. Sie musste nicht ins Krankenhaus.

Verdächtiger gefunden

Der Verdächtige, der gleich nach den Stichen die Wohnung verlassen hatte, wurde von Polizistinnen und Polizisten rasch gefunden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen, konnte vorerst aber wegen seiner starken Alkoholisierung nicht befragt werden. Darum war auch noch nicht klar, warum es zum Streit gekommen war. Weder der Sohn noch der Vater waren bisher bei der Polizei aufgefallen, hieß es auf APA-Nachfrage.