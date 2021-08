Teenager in Wieselburg mit Schreckschusspistole bedroht

Drei Auto-Insassen im Teenager-Alter wurden am Montag in Wieselburg im Bezirk Scheibbs bedroht - und zwar mit einer Schreckschusspistole.

Drei Verdächtige im Alter von 18, 19 und 20 Jahren sollen das Auto verfolgt, überholt und die Teenager zum Anhalten genötigt haben, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. In Folge stieg das Trio aus, der 20-Jährige soll die Waffe gehalten haben. Nach einer Anzeige wurden die Männer ausgeforscht und in der Justizanstalt St. Pölten inhaftiert.