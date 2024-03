Teenager in Eisenstadt von Kastenwagen erfasst: Lenker beging Fahrerflucht

Ein Kastenwagen hat am Dienstag in Eisenstadt eine Jugendliche erfasst. Der Lenker leistete laut Polizei allerdings keine Hilfe.

Eine 17-Jährige ist am Dienstag in Eisenstadt von einem weißen Kastenwagen angefahren und verletzt worden. Die Jugendliche war zu Fuß in der Ruster Straße unterwegs und wollte eine Kreuzung mit einer Nebenstraße überqueren, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Der Lenker fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten und Hilfe zu leisten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.