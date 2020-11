Teenager griffen Wiener Polizisten an

Zwei Teenager wurden am Donnerstag bei Polizeieinsätzen in Wien aufgehalten und leisteten daraufhin Widerstand gegen die Staatsgewalt. Einer versuchte sogar die Waffe eines Polizisten zu entreißen.

Zwei Jugendliche sind am Donnerstag bei Polizeieinsätzen in Wien-Donaustadt und Rudolfsheim-Fünfhaus wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen worden. Bei der Amtshandlung in der Wagramer Straße soll ein des Ladendiebstahls beschuldigter 16-Jähriger versucht haben, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entreißen. Der Beamte des Stadtpolizeikommandos "konnte dies verhindern und den Beschuldigten unter Anwendung von Körperkraft zu Boden bringen".