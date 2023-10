Teenager forderte in TikTok-Video "Zerstörung" von Graz

Ein 14-Jähriger wird beschuldigt, über die Social-Media-Plattform TikTok einen Aufruf zur "Zerstörung" von Graz getätigt zu haben.

Die Polizei hat den Jugendlichen, der aus Syrien stammt und in Graz lebt, identifiziert. Der Bursche bestritt jedoch, das Video veröffentlicht zu haben, und behauptete, dass ein Freund es mit seinem Account geteilt habe.

Die Polizei stellte jedoch fest, dass der besagte Freund ein Alibi hatte. Es wurden keine konkreten Anschlagspläne gefunden, wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung am Donnerstag mitteilte.

14-Jähriger rief auf TikTok zu Gewalt am Grazer Hauptplatz auf

Das auf TikTok geteilte Video zeigte drei Bilder mit pro-palästinensischen Inhalten in Dauerschleife und rief zur Gewalt am Grazer Hauptplatz auf. Der 14-Jährige wird nun angezeigt.

Die Erhöhung der Terrorwarnstufe in Österreich aufgrund der jüngsten Ereignisse im Nahost-Konflikt und des Terroranschlags in Brüssel am Mittwoch unterstreicht die angespannte Sicherheitslage. Der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner betonte die Bedeutung von Social-Media-Plattformen und ihr Potenzial zur Radikalisierung.