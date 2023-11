Teddybär-Krankenhaus in Wiener Innenstadt sperrt wieder auf

Im Haus der Wiener Ärtzekammer in der Innenstadt gibt es im Dezember an drei Tagen ein Teddybär-Krankenhaus.

Das Teddybär-Krankenhaus in Wien öffnet zum 20. Mal seine Pforten. Von 5. bis 7. Dezember, jeweils von 9.00 bis 12.00 und von 13.00 bis 16.00 Uhr können im Haus der Ärztekammer Wien in der Weihburggasse 10-12 Kinder ihre Kuscheltiere oder Puppen untersuchen lassen. Das Ziel der Aktion ist es, Kindern auf spielerische Weise die Angst vor einem Arztbesuch oder einem Aufenthalt im Krankenhaus zu nehmen, teilte die MedUni am Donnerstag in einer Aussendung mit.