Teddybären-Krankenhaus in Wien versorgt "Patienten"

Zahlreiche Kinder sind heute mit ihren Lieblings-Teddys, Schmusetieren und Puppen zum Auftakt ins Teddybärenkrankenhaus in Wien gekommen. Dabei soll den Kindern die Angst vor Medizin genommen werden.

"Der nächste, bitte!" heißt es derzeit in den Räumlichkeiten der Wiener Ärztekammer. Untersucht und therapiert werden Kuscheltiere, die von Kindern zwischen vier und acht Jahren bei Pharmazie- und Medizin-Studenten vorgestellt werden. Das Teddybär-Krankenhaus nimmt spielerisch Ängste vor dem Arztbesuch - und weckt das Interesse an der Wissenschaft, wie sich am Montag bei einem Fototermin zeigte.