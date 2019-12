Teddybär-Krankenhaus öffnet in Wien wieder seine Tore

Von 16. bis 18. Dezember öffnet bereits zum 19. Mal das Teddybär-Krankenhaus in Wien seine Tore.

Kinder können an diesen drei Tagen mit ihren Kuscheltieren und Puppen in die Wiener Ärztekammer in der Weihburggasse kommen und auf spielerische Art die Angst vor einem Spitalsaufenthalt verlieren.