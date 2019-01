Technische Universität Wien lädt zum Ball in die Hofburg

Auch heuer lädt die Technische Universität Wien zum Ball in die Wiener Hofburg. Die TU präsentiert sich an diesem Abend unter dem Motto "die Technik tanzt".

Orchester, Einlagen, Tänze, Bands und ein vielfältiges Programm – das bietet der TU Ball am 31. Jänner in der Wiener Hofburg. Die Eröffnung wird vom TU-Orchester, dirigiert von Paul-Boris Kertsman, gespielt. Diese findet um 21:30 Uhr statt. Der Ball findet traditionell seit über 30 Jahren in der Wiener Hofburg statt und bietet in den verschiedensten Räumlichkeiten eine tolle Unterhaltung.