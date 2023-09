Taylor Swift: Rekord bei Vorverkauf für Konzertfilm

Auch an den Kinokassen räumt US-Musikerin Taylor Swift ordentlich ab.

Der am Donnerstag angekündigte Konzertfilm über Swifts aktuelle Welttournee "The Eras Tour" hat im Ticket-Vorverkauf einen Rekord aufgestellt. AMC, die größte Kinokette in den USA, teilte am Freitag mit, dass an einem Tag Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar (24 Mio Euro) verkauft worden seien. Damit habe der Film den bisherigen Rekordhalter "Spider-Man: No Way Home" (Tagesrekord: 16,9 Mio.) geschlagen.