Taylor Swift erobert nun auch Kinos in Österreich

Der Konzertfilm von Taylor Swift erscheint ab dem 13. Oktober auch in den österreichischen Kinos. Im nächsten Sommer kommt der Superstar auch für mehrere Konzerte nach Wien.

Taylor Swift hat mit ihrer "The Eras Tour" bereits zahlreiche Rekorde gebrochen. Nun erscheint der angekündigte Konzertfilm dazu nicht nur in den USA, sondern weltweit, teilte der 33-Jährige Superstar am Dienstag auf ihrem Instagram-Account mit.