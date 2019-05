Taxilenker in Gerasdorf bei Wien überfallen: Fahndung

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Taxilenker nahe Wien mit einer Waffe und verlangte von seinem Opfer, in den Kofferraum zu steigen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Mann.

Unbekannter bedrohte Taxifahrer mit Waffe

Laut Polizei war der nun gesuchte Mann kurz vor 7.00 Uhr am Standplatz Stammersdorf in Wien-Floridsdorf in das Taxi gestiegen und hatte das Industriegebiet Hagenbrunn als Fahrtziel angegeben. Als der 38-jährige Lenker dort die beiden Koffer seines Fahrgastes auslud, wurde er der Polizei zufolge mit einer Faustfeuerwaffe bedroht und sollte in den Kofferraum steigen. Das Opfer ergriff jedoch die Flucht und erstattete von einer nahen Firma aus über Notruf die Anzeige.