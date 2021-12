"Taxi mit Herz" in St. Pölten fährt gratis zur Impfung

Das Unternehmen "Taxi mit Herz" in St. Pölten bietet von 6. bis 12. Dezember kostenlose Fahren zum Impfzentrum Traisencenter an. Die Aktion ist für die Corona-Impfung im Umkreis von zehn Kilometern gültig.

Das St. Pöltner Unternehmen "Taxi mit Herz" bietet von 6. bis 12. Dezember kostenlose Fahrten zum Impfzentrum Traisencenter in der Landeshauptstadt an. Die Aktion ist laut einer Aussendung für den ersten, zweiten sowie dritten Stich gegen das Coronavirus und im Umkreis von zehn Kilometern gültig. Am 9. Dezember wird zudem auch das Impfzentrum im Saal der Begegnung angefahren.