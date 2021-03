Tausende Österreicher haben Anspruch auf Gratis-Handytarif

Über 300.000 Personen haben in Österreich Anspruch auf Sozialtarife fürs Handy. Nur die Hälfte von ihnen macht davon auch tatsächlich Gebrauch. Dabei könnten sie große Teile, bis hin zu ihrer gesamten monatlichen Handyrechnung, einsparen.

Obwohl wir in Österreich von den Mobilfunkpreisen verwöhnt sind, ringen viele Familien dennoch um jeden Cent. Damit auch sie stets Zugang zu Information, Kommunikation und Gesundheit haben, profitieren sozial bzw. gesundheitlich benachteiligte Personen hierzulande von staatlich subventionierten Begünstigungen – allen voran der Befreiung der Rundfunkgebühren (GIS – Gebühren Info Service), die als Grundlage für den Anspruch auf Sozialtarife fürs Handy bzw. die Befreiung der Rezeptgebühr in der Apotheke gilt. Konkret waren zum Jahreswechsel 293.503 Personen von der GIS befreit. Sie alle hätten Anspruch auf den Zuschuss von bis zu zwölf Euro bzw. Sozialtarife fürs Handy. Nur rund die Hälfte davon, nämlich 148.775 Personen, macht davon auch tatsächlich Gebrauch.

Gratis telefonieren mit Sozialtarif



"Anspruch auf einen Sozialtarif für das Handy hat jeder, der von der GIS-Gebühr befreit ist. Während diese speziellen Angebote früher überschaubar waren, haben Konsumenten heute die Wahl aus einer Vielzahl an Optionen", so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at. Die aktuellen Sozialtarife entsprechen regulären Tarifangeboten, im Rahmen derer der Staat zehn bis zwölf Euro subventioniert. 33,87 Prozent der Konsumenten mit Anspruch auf einen Sozialtarif würden damit vollkommen kostenlos telefonieren und surfen. Weitere 32,17 Prozent müssten monatlich nur mehr maximal zehn Euro zuschießen.

Tipp: Nicht gierig werden und gut vergleichen

Schirmer empfiehlt, nicht zu viel in den Sozialtarif hineinpacken zu wollen und stattdessen mehrere Möglichkeiten auszuloten. Wenn es nämlich keinen Sozialtarif mit dem gesuchten Minuten- oder Daten-Kontingent gibt, wird ein regulärer Tarif schlagend, im Rahmen dessen die zusätzlichen Einheiten teuer werden könnten: Während ein passendes Sozialangebot etwa 1.000 Minuten kostenlos enthält, könnten für einen Zuschlag von 500 Minuten gleich 15 Euro verrechnet werden, wenn kein Sozialtarif so viele Minuten vorsieht. Es gilt daher das richtige Maß herauszufinden, um am Ende den höchsten Gewinn zu erlangen.