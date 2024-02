Tausende nahmen 2023 Kontakt mit Schuldnerberatung auf

2023 haben deutlich mehr Menschen erstmals Kontakt mit einer Schuldnerberatung aufgenommen als 2022.

Gestiegene Lebenshaltungs- und Wohnungskosten genannt

Rund 12 Prozent der Klienten und Klientinnen nannten die gestiegenen Lebenshaltungs- und Wohnungskosten als Grund, der sie in die Überschuldung geführt hatte, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Schuldnerberatungen. 2022 gaben diesen Grund erst rund 5 Prozent an. In der Vergangenheit habe das als Ursache für eine Überschuldung kaum eine Rolle gespielt.