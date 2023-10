Tausende geschmuggelte Zigaretten bei Kontrolle entdeckt

Auf der Ost Autobahn A4 sind bei einer Stichprobenkontrolle fast 32.000 geschmuggelte Zigaretten entdeckt worden, die in Motorraum und Felgen versteckt waren.

Der Kleintransporter mit bulgarischem Kennzeichen war von Ungarn in Richtung Wien unterwegs, als er bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich kontrolliert wurde, so das Finanzministerium am Samstag.