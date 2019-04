Tatwaffe "Löffel": 28-Jähriger in Wien-Alsergrund schwer verletzt

Ein 28-Jähriger wurde am Freitag bei einem Streit in Wien-Alsergrund schwer mit einem Löffel verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein 24-jähriger Landsmann aus dem Iran.

Bei einer Auseinandersetzung in Wien-Alsergrund ist am Freitag ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Der Iraner wurde gegen 19.00 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft an der Roßauer Lände von einem 24-jährigen Landsmann mit Faustschlägen und einem Löffel traktiert.