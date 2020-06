"Tatort-Aktion": SJ macht auf Klimavolksbegehren aufmerksam

Am Dienstag hat die SJ mit einer "Tatort-Aktion" auf das Klimavolksbegehren aufmerksam gemacht. Die Aktion fand am Wiener Stephansplatz statt.

Mit einer "Tatort-Aktion" hat die Sozialistische Jugend (SJ) hat am Dienstag an das von ihr unterstützte Klimavolksbegehren aufmerksam gemacht, das sich nun in seiner finalen Phase befindet. Mit einer "Spurensicherung" am Wiener Stephansplatz mit Opfer Eisbär "Eisbernd" wurde auf die Auswirkungen des Klimawandels am Tatort Polarkreis hingewiesen.