Taschendiebstähle in Wien NÖ: Drei Festnahmen

Die Polizei konnte neun vollendete und zwei versuchte Taschendiebstählte in Wien und Niederösterreich klären.

Zwei bulgarische Staatsbürgerinnen im Alter von 24 und 26 Jahren und ein bulgarischer Staatsbürger im Alter von 28 Jahren wurden am 5. Oktober 2023, vor einem Lebensmittelgeschäft in Eggenburg von Bediensteten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Wien festgenommen. Die Festnahme erfolgte als Ergebnis von intensiven Erhebungstätigkeiten und operativen Maßnahmen.

Taschendiebstähle in Wien und NÖ geklärt

Unmittelbar vor der Festnahme sollen die vorerst unbekannten Täterinnen versucht haben, in Lebensmittelgeschäften in Hollabrunn und später in Eggenburg, Bezirk Horn, mittels eines Ablenkungsmanövers die Geldbörse von zumindest zwei Kundinnen aus deren Tasche zu stehlen. Der vorerst unbekannte Täter soll als Fahrer zu den Tatorten fungiert haben.

Einvernahme der drei Beschuldigten

Von der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wurde die Einlieferung der drei Beschuldigten in die dortige Justizanstalt angeordnet.

Weiters ordnete die Staatsanwaltschaft Krems an der Donau die Durchsuchung der Unterkunft der Beschuldigten in 1160 Wien an. Diese wurde gemeinsam mit Kräften der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich am 6. Oktober 2023 durchgeführt. Dabei stellten die einschreitenden Kriminalistinnen und Kriminalisten Goldmünzen im Wert von 3.600 Euro, 200,- Euro Bargeld (auch diverse Fremdwährungen), neue Markenbekleidung im Wert von ca. 400,- Euro sowie Rechnungen von Überweisungen nach Bulgarien über mehr als 3.000,- Euro sicher.