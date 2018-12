Taschendiebinnen in Wien-Innere Stadt gefasst

Am Dienstag wurde die Polizei in Wien-Innere Stadt verständigt, da zwei junge Frauen einer Touristin beim Platz in der Burg, die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen hatten.

Eine chinesisch Touristin bemerkte am Platz in der Burg, im ersten Wiener Gemeindebezirk, am 18. Dezember 2018 um 17:45 Uhr, dass ihr zwei junge Frauen die Geldbörse aus ihrem Rucksack gestohlen hatten. Sie verständigte umgehend die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Göthegasse konnten die 17- und die 16-jährigen Frauen (bosnische Staatsangehörige) noch unweit des Tatorts festnehmen.

