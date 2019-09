Taschendieb in der Wiener Innenstadt unterwegs: Festnahme

Wiener Streifenbeamte erkannten gestern Nachmittag in der Kärntnertorpassage einen Taschendieb und konnten den Mann festnehmen. Er soll seit 2016 Diebstähle in Wien ausüben.

Wiener Polizeibeamte führten am Mittwoch eine Fußstreife im Bereich Karlsplatz durch. In einem dortigen Geschäft erkannten sie einen gesuchten Taschendieb wieder und sprachen an Ort und Stelle die von der Staatsanwaltschaft Wien angeordnete Festnahme aus.