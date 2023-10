Tarantel aus Russland breitet sich in Österreich aus

In Österreich werden derzeit vermehrt die harmlosen südrussischen Taranteln gesichtet. Der Naturschutzbund ruft zur Rettung der ungefährlichen und vom Aussterben bedrohten Tiere auf.

Südrussische Tarantel verirrt sich vermehrt in menschliche Behausungen

Die Taranteln verirren sich momentan verstärkt in Gärten, Garagen und Häuser aufgrund der laufenden Paarungssaison. Die Männchen sind auf Partnersuche und wandern viel umher, dabei gelangen sie auch in Gebäude und Gärten. Die Weibchen hingegen suchen nach Winterquartieren, in denen sie Wohnröhren in sandige Böden bauen. Bei der Suche nach geeigneten Quartieren verirren sich die Tiere auch in menschliche Behausungen. Die südrussische Tarantel kann bis zu vier Zentimeter lang werden und ist seit etwa 100 Jahren in Österreich verbreitet - vom Burgenland bis zum niederösterreichischen Weinviertel. Sie bevorzugt sandige Böden mit wenig Vegetation und einer hohen Umgebungstemperatur als Lebensraum.