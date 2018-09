Tanzpaare für Steirerball 2019 gesucht: Großes Casting am 29. September

Für den Steirerball 2019 werden noch Tanzpaare gesucht. Am 29. September findet auf der Grazer Herbstmesse ein großes Casting statt. Mehr dazu hier.

“All jene, die schon immer einmal in der ersten Reihe beim Steirerball in der Wiener Hofburg stehen wollten, sind herzlich eingeladen, beim Casting ihre Tanzkünste zu präsentieren”, so Steirerball-Veranstalter Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien. Der persönliche Einsatz wird belohnt: Wer in Tracht kommt, wird nach dem Vortanzen auf “Speis und Trank” eingeladen.