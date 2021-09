Tanner wurde erneut Rottweiler-Patin

Im Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch (Burgenland) ist am Montag die traditionelle Welpentaufe über die Bühne gegangen. Im Zuge dessen wurden acht Rottweiler-Welpen in den Dienst gestellt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) übernahm symbolisch die Patenschaft eines Tieres.

"Es freut mich, bei dem Moment dabei zu sein, bei dem aus einem kleinen Welpen ein großer Kamerad und Wegbegleiter wird", wird Tanner in einer Aussendung zitiert und schreibt weiter: "Ab heute durchlaufen unseren neuen Mitarbeiter intensive Ausbildungen und Trainings, um in ihrer zukünftigen Bestimmung als Diensthund an der Seite ihres Militärhundeführers eingesetzt zu werden."

©Carina KARLOVITS



Tanner steht als Patin nicht alleine da

Der traditionelle Akt der Welpentaufe, bei dem die Diensthunde mit ihrer Dienstmarke versehen werden, fand erstmalig im Jahr 1986 mit dem Maler Gottfried Kumpf statt. Neben der Verteidigungsministerin haben unter anderen auch Schauspielerin und Moderatorin Verena Scheitz, Behindertensportler Bil Marinkovic sowie die Synchronschwimmerin Vasiliki Alexandri eine Patenschaft übernommen.

Zahlreiche Militärhunde beim Bundesheer

Die acht Welpen wurden im Juli 2021 geboren. Die fünf Rüden ("Iron", "Inox", "Iwo", "Idol", "Iwan") und die drei Hündinnen ("Ina", "Isa", "Ivy") starten mit der Hundetaufe ihre Ausbildung als Wach- und Schutzhunde. Derzeit hat das Bundesheer österreichweit 172 Militärhunde und 122 Militärhundeführer bzw. Militärhundeführerinnen.

©Carina KARLOVITS