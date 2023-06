Tanner für Stärkung der Rolle von Neutralen

Am Dienstag ist Verteidigungsministerin Tanner nach Malta gereist, wo die Ministerin u.a. Gespräche über den Krieg in der Ukraine, die Migration und den EU-Außengrenzschutz führen wird.

Themen der Gespräche in Malta sind nach Angaben des Ministeriums von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die aktuellen Lage in der Ukraine sowie der Verlauf des Krieges, aber auch die Lage der Migration in Malta und Österreich sowie die Maßnahmen Maltas zum Schutz der EU-Außengrenzen.