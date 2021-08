Tanken: Juli brachte höchste Sprit-Preise seit Langem

Tanken ist im Juli nicht billiger geworden. Der Trend zum Plus bei den Spritpreisen reißt nicht ab, das Preisniveau war schon lange nicht mehr in einem ähnlichen Bereich, wie der ÖAMTC berichtet.

Der Juli brachte keine billigeren Tank-Preise als die Monate zuvor. Das geht aus einer ÖAMTC-Spritpreisanalyse hervor, wie der Mobilitätsclub in einer Presseaussendung erkärt. Demnach gibt es schon seit 2020 einen Trend zu immer höher werdenden Spritpreisen, der im Juli andauerte. Der Super-Preis verzeichnet nun bereits seit acht Monaten ein Plus, der Diesel-Preis seit neun Monaten. Für einen Lister Super bezahlte man im Vormonat durchschnittlich 1,311 Euro, das ist ein Plus von 3,7 Cent im Vergleich zum Juni. Für einen Liter Diesel musste man zuletzt durchschnittlich 1,239 Euro auf den Tisch legen, was ein Plus von 3,3 Cent bedeutet.