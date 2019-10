Tanken ist erneut teurer geworden

Die Spritpreise sind wieder leicht angestiegen. Besonders Mitte September musste man an den Zapfsäulen wieder tiefer in die Tasche greifen.

Drohnen-Angriffe in Saudi-Arabien sorgten für Preisanstieg

Mitte September musste man an den Zapfsäulen etwas tiefer in die Tasche greifen. Das hatte mit den gestiegenen Rohölpreisen aufgrund von Drohnen-Angriffen auf Anlagen in Saudi-Arabien zu tun - vergleicht man die Tage davor und danach, waren kurzfristig Preisanstiege von rund drei Cent je Liter zu beobachten. Inzwischen ist sowohl der Preis für Super als auch für OPEC-Öl wieder auf das Niveau von vor dem Zwischenfall zurückgegangen. Der Preis für Diesel ist leicht höher als zuvor, was vermutlich auf die beginnende Heizsaison zurückzuführen ist.