Tanken in Österreichs beliebtesten Urlaubsländern meist teurer

In den sechs beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher (Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland, Spanien und Frankreich) ist das Tanken meist deutlich teurer als hierzulande. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) erhob, dass 50 Liter Eurosuper in Italien um 17,50 Euro mehr als in Österreich kosten, nämlich 69,25 Euro und 50 Liter Diesel um 13 Euro teuerer sind und auf 63,65 Euro kommen.

Auch in Kroatien, das sich im Corona-Sommer laut einer Umfrage der Hoteliervereinigung wie Italien großer Beliebtheit erfreuen dürfte, ist das Tanken um einiges kostspieliger als in Österreich. 50 Liter Eurosuper kosten dort um fast sieben Euro mehr, 50 Liter Diesel um 5,60 Euro mehr.

Günstiges Tanken in Österreich

Österreich ist mit 51,75 Euro für eine Tankfüllung Eurosuper und 50,50 Euro für eine Dieselfüllung im Europavergleich ziemlich günstig. In Slowenien und Tschechien sind Benzin und Diesel etwas Benzin etwas billiger, in Ungarn nur Benzin, Diesel kostet dort etwas mehr.

Preisspitzenreiter bei Eurosuper ist die Niederlande mit 78 Euro für 50 Liter, Diesel kostet in der Schweiz mit umgerechnet 70 Euro am meisten. Am günstigsten ist Sprit in Bulgarien und Rumänien. "Im EU-15-Vergleich ist Österreich bei Eurosuper der Diskonter, Diesel ist nur in Luxemburg noch billiger als hierzulande", so der VCÖ, der zu spritsparendem Fahren rät - "Gleiten statt Rasen".