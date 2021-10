Tanken in Österreich vor Jahren noch deutlich teurer

Auch wenn die Tankstellen-Anzeige derzeit anderes vermuten lässt: Tanken war in Österreich in der Vergangenheit teils empfindlich teurer als aktuell. Grund dafür ist die über die Jahre gestiegene Kaufkraft.

Gestiegene Kaufkraft halbierte Treibstoffpreise seit 1980

Massiver Preissturz bei Lebensmitteln wie Schweinefleisch

Verteuerung bei Kfz-Mechaniker-Stunde

Allerdings ist der durchschnittliche Nettostundenlohn in der Industrie nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, weil er höher ist als in anderen Branchen. Dazu kommt, dass sich der Arbeitsmarkt in den vergangenen 30 Jahren stark verändert hat, in der Industrie aber nicht. "Die strukturellen Veränderungen in der Beschäftigung spiegeln sich in der Industrie kaum wieder. In der Industrie sind Vollzeitjobs, die von Männern mit Facharbeiterausbildung gemacht werden die häufigste Typologie", erklärte Wifo-Ökonom Josef Baumgartner gegenüber APA.