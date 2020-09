"Tag des Wiener Wohnbaus" am 4. September ins Leben gerufen

Künftig soll es jährlich am 4. September den "Tag des Wiener Wohnbaus" geben. Das wurde am Freitag von Bürgermeister Ludwig und Wohnbaustadträtin Gaal verkündet.

In der Bundeshauptstadt wird künftig einmal im Jahr - jeweils am 4. September - der "Tag des Wiener Wohnbaus" begangen. Damit sollen die Leistungen der städtischen Wohnbaupolitik - also etwa der Gemeindebauten - ins Rampenlicht geholt werden, verkündeten Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ) in einer Pressekonferenz am Freitag.