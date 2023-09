Tag des Denkmals feiert 100 Jahre Denkmalschutzgesetz

Unter dem Motto "denkmal leben | 100 Jahre Österreichisches Denkmalschutzgesetz" wird am 24. September 2023 der "Tag des Denkmals" begangen, der seit 1998 bundesweit stattfindet.

Tag des Denkmals feiert heuer 100 Jahre Denkmalschutzgesetz

Breites Programm am Tag des Denkmals

Entsprechend breit ist das Programm aufgestellt: In Wien reicht das Angebot von den Werkstätten des BDA im Arsenal, in denen die Denkmalpflegerinnen und -pfleger an Kunstobjekten aus ganz Österreich arbeiten, über einen musikalischen Schwerpunkt um Johann Strauß im Casino Zögernitz, einem Treffpunkt der Wiener Society zur Biedermeierzeit, bis hin zum "Haus zur Goldenen Schlange" in der Innenstadt, wo man eine kürzlich entdeckte und frisch restaurierte Deckenmalerei aus dem 16. Jahrhundert und eine prunkvolle Hauskapelle bestaunen kann.