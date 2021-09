Tag des Denkmals 2021: Historische Objekte gratis besuchen

Rund 250 historische Objekte in ganz Österreich öffnen am 26. September 2021 ihre Türen und können im Rahmen vom jährlichen Tag des Denkmals besichtigt werden.

Der Tag des Denkmals wird vom Bundesdenkmalamt koordiniert und findet jährlich am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt, heuer am 26.9.2021 unter dem Motto "Denkmal inklusive … ”.

Fünf Aspekte zum Thema "Denkmal inklusive ..."

Denkmalschutz ist nachhaltig. Durch den Erhalt historischer Gebäude wird der Bodenverbrauch reduziert und neue Versiegelungen vermieden. Denkmale wurden in der Regel aus regionalen und aus der Natur gewonnenen Baustoffen errichtet und auch in der Denkmalpflege werden traditionelle und natürliche Materialien verwendet, die ökologische Vorteile mit sich bringen.

Tag des Denkmals: 250 historische Objekte erleben

Der Tag des Denkmals begeistert jedes Jahr tausende von Besucherinnen und Besuchern, die historische Objekte in ganz Österreich erkunden und so bewusst das kulturelle Erbe Österreichs unter einem besonderen Aspekt erleben können. In den vergangenen Jahren nahmen bundesweit rund 60.000 Menschen am Tag des Denkmals teil, 2020 fand der Tag des Denkmals pandemiebedingt nicht statt.