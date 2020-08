Tag des Bieres: Vier Fakten über das heimische Kult-Getränk

Anlässlich des heutigen Tag des Bieres, haben wir eine Liste mit den interessantesten Fakten rund um das Kult-Getränk Österreichs.

Der Verein Land schafft Leben hat den heimischen Gerstensaft zum Tag des Bieres am 7. August unter die Lupe genommen. Im Folgenden vier interessante Fakten über das Kult-Getränk:

Tag des Bieres: Interessantes über den heimischen Gerstensaft

1) Wie durch den Klimawandel Tierfutter zur Bierzutat wurde

Für Malz braucht man Gerste und für Gerste braucht es passendes Wetter. Der Klimawandel setzt der traditionellen Sommerbraugerste in Österreich jedoch immer mehr zu, weshalb nun vermehrt auf Wintergerste zurückgegriffen wird. Diese wurde traditionell vor allem als Tierfutter verwendet und ist erst in den letzten Jahren für Österreichs Brauereien interessant geworden. Sie hat nämlich einen bedeutenden Vorteil: Da sie etwa ein halbes Jahr vor der Sommergerste angebaut wird, kann sie die feuchten Monate nutzen und Trockenheit und Hitze setzen ihr nicht so stark zu.