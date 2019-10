"Tag der Wiener Schulen": 700 Schulen öffnen ihre Türen

Am 9. Oktober öffnen rund 700 Wiener Schulen ihre Türen, um Interessierten ihr Schulkonzept vorzustellen.

Bereits zum elften Mal findet der "Tag der Wiener Schulen" statt. Interessierte Bürger können sich bei rund 700 Schulen am 9. Oktober über die jeweiligen Schulkonzepte informieren und einen Einblick in das Wiener Schulwesen bekommen.

Wiener Schulen zählen österreichweit zu den Besten

Es soll gezeigt werden, wie pädagogische Innovationen und bauliche Maßnahmen über die Jahre dazu geführt haben, dass Schulen in Wien österreichweit zu den Besten zählen.

"Angesicht der Fülle an Angeboten in unseren fast 700 öffentlichen und privaten Schulen ist garantiert, dass jedes Kind die beste Schule für seine individuellen Bedürfnisse und Wünsche findet. Für künftige Schüler, Eltern, Großeltern und alle, die sich für die Wiener Schulen interessieren, ist der "Tag der Wiener Schulen" eine hervorragende Gelegenheit, sich hiervon ein persönliches Bild zu machen", so Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bildungsdirektor Heinrich Himmer.