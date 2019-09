Tag der Wiener Polizei mit 150-jährigem Jubiläum

Die Wiener Polizei veranstaltet auch 2019 wieder ihren jährlichen "Tag der Wiener Polizei". In diesem Jahr wird das 150-jährige Bestehen gefeiert. Hier das Programm und die Geschichte der Wiener Polizei im Überblick.

Am 21. September 2019 feiert die Wiener Polizei ab 9.30 Uhr und bis 19 Uhr im Rahmen des "Tag der Wiener Polizei" ihr 150-jähriges Jubiläum in der Rossauer Kasserne.

Tag der Wiener Polizei: Das Jubiläumsprogramm

Um 15 Uhr präsentiert die Wiener Polizei dann anlässlich des 150-jährigen Bestehens historische Uniformen, Sonderausrüstungen und Streifen- und Sonderfahrzeuge in Form einer Parade. Diese startet am Universitätsring und führt über den Rathausplatz, wo im Anschluss eine feierliche Angelobung neuer Polizeianwärter stattfinden wird.

Die Geschichte der Wiener Polizei

Mit kaiserlicher Entschließung vom 2. Februar 1869 wird in Wien die k.k. Sicherheitswache als erste moderne Polizeiorganisation eingerichtet. Davor war die Militär-Polizeiwache in Wien für die innere Sicherheit zuständig. Die erste Sicherheitswacheabteilung wird in der Leopoldstadt eingerichtet.